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Поліція перевіряє провокаційні борди з Порошенком

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 01:58
Поліція перевіряє провокаційні борди з Порошенком
Фото: білборд у Києві (facebook.com/grishyn)

У АП заявили, що непричетні до розміщення скандальної політичної реклами

Провокаційна зовнішня реклама в стилістиці кандидата на виборах 2019, чинного президента Петра Порошенка, що з’явилася у неділю, розміщена з порушенням законодавства, тож їх знімуть, а винних оштрафують. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"За попередньою перевіркою, ця зовнішня реклама розміщена із порушенням законодавства. Адже не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника цих матеріалів", - зазначив Тракало.

Він додав, що наразі поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту, на винних можуть накласти штраф.

"Відповідно до частини 2 статті 212-13 КУпАП, розповсюдження зовнішньої реклами без зазначеної в законодавстві інформації - тягне за собою накладення штрафу. На осіб, які розмістили таку політичну рекламу з порушенням законодавства, будуть складені відповідні адмінматеріали", - розповів Тракало.

Він також повідомив, що самі борди комунальні служби знімуть.

Водночас в Адміністрації президента у коментарі "Громадському" заявили, що команда Порошенка не має стосунку до зазначених бордів.

"Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним", - сказав завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

Зазначимо у вихідні у Києві та інших містах України з’явилися білборди у стилістиці передвиборчої кампанії нинішнього президента Петра Порошенка, на яких написано написано "Кінець" та зображено самого Порошенка, який йде.

Нагадаємо, в штабі чинного президента Петра Порошенка заявили, що не мають стосунку до відео з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура, що з'явилося в мережі.

 

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