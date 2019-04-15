Полиция проверяет провокационные билборды с Порошенко

Фото: билборд в Киеве (facebook.com/grishyn)

В АП заявили, что непричастны к размещению скандальной политической рекламы

Провокационная наружная реклама в стилистике кандидата на выборах 2019, действующего президента Петра Порошенко, появившаяся в воскресенье, размещена с нарушением законодательства, поэтому их снимут, а виновных оштрафуют. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"По предварительной проверке, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, осуществившем печать, тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил Тракало.

Он добавил, что сейчас полиция проводит проверку во всех регионах, где выявлено размещение политической рекламы подобного содержания, виновных могут оштрафовать.

"Согласно части 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет за собой наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - рассказал Тракало.

Он также сообщил, что сами борды коммунальные службы снимут.

В то же время в Администрации президента в комментарии "Громадському" заявили, что команда Порошенко не имеет отношения к указанным бордам.

"Да вы смеетесь? Мы же не такие идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - сказал заведующий отдела главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

Отметим в выходные в Киеве и других городах Украины появились билборды в стилистике предвыборной кампании нынешнего президента Петра Порошенко, на которых написано написано "Кінець" и изображен сам Порошенко, который уходит.

Напомним, в штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к появившемся в сети видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.