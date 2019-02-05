Поліція продовжила термін охорони активіста Михайлика

У поліції заявляють, що продовжили охорону попри заяву Михайлика про відсутність такої потреби

Следователи Национальной полиции продлили срок охраны одесского активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение на убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы Нацполиции.

Как отмечается, в сентябре прошлого года правоохранители задержали подозреваемых в нападении на мужчину. Во время осуществления досудебного расследования следователь полиции в Одесской области применил на определенный срок меры безопасности в отношении потерпевшего, о чем было вынесено соответствующее постановление.

"Меры по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, - об отсутствии потребности в мероприятиях по обеспечению его безопасности", - заявили в полиции.

Также в полиции сообщили, что сейчас досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции. После определения подследственности в уголовном производстве по ГСУ Нацполиции заявления от потерпевшего о необходимости применения в отношении него мер безопасности к следствию не поступало.



"Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет потерпевший", - добавили в пресс-службе полиции.

Раньше Михайлик на своей странице в Facebook заявил, что полиция не продлила срок его охраны после 24 января.

Напомним, в начале января во время операции у активиста Михайлика, на которого в сентябре 2018 года Одессе было совершено покушение на убийство, достали пулю из легких.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе активисты требовали отставки Жученко и расследования деятельности Галантерника. Акция проводится в знак протеста против бездействия областной прокуратуры в расследовании преступлений, совершенных против одесских проукраинских активистов Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя.