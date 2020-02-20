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Поліція припинятиме перешкоджання розміщення евакуйованих з Уханя

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:37
Поліція припинятиме перешкоджання розміщення евакуйованих з Уханя
Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Евакуйованих з Уханя відвезуть в Нові Санжари

Правоохоронці припинятимуть спроби перешкоджання розміщення евакуйованих з Уханя українців та іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, перешкоджання розміщення евакуйованих або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені поліцією та Нацгвардією.

"Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що після прильоту літака з охопленого коронавірусом Уханя в Харків, евакуйованих українців та іноземців доставлять в медичний центр "Нові Санжари" у Полтавській області.

Також РБК-Україна писало, що вранці 20 лютого жителі Нових Санжар у Полтавській області перекрили дорогу до медичного закладу, де мають розмістити евакуйованих з Уханя українців. Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички. Відомо про щонайменше одного затриманого.

Крім того, вчора у Винниках Львівської області місцеві жителі влаштували акцію протесту проти можливого розміщення евакуйованих через коронавірус українців з Уханя. Протестувальники блокували дорогу до медичного закладу.

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