Поліція отримала майже 2,8 тис. повідомлень про порушення на виборах

Всього розпочато 142 кримінальні провадження

С начала предвыборной кампании на выборах 2019 получено 2786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом на брифинге о расследовании нарушений избирательного законодательства рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что было составлено 517 админпротоколов, а следователями начато 142 уголовных производства, связанных с нарушением прав и свобод граждан.

По словам Цуцкиридзе, больше всего производств зарегистрированы в Киеве.

"Больше всего уголовных производств зарегистрировано в городе Киеве. 63 производство из всего числа открыто из-за нарушения избирательных прав", - добавил он.

Он отметил, что два из этих производств открыты по факту препятствования работе журналистов.

"Сообщено о подозрении 22 лицам. В 3 уголовных процессах уже направлено три обвинительных акты в суд", - резюмировал он.

Напомним, 2 марта правоохранители приступили к проверке избирательных участков по всей Украине. Инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.

РБК-Украина писало, что план подкупа избирателей в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях во время выборов правоохранители изъяли во время обысков по делу причастности народного депутата Валерия Дубиля к подкупу кандидата в президенты Юрия Тимошенко.