Поліція показала відео затримання банди, яка грабувала вантажні вагони з вугіллям

Поліція опублікувала відео затримання банди, яка грабувала вантажні вагони на Придніпровській залізниці в Запорізькій області. Щодня злочинці викрадали до 30 тонн вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції України .

На кадрах показано, як бандити грабували вагони з вугіллям. В їх діях простежується чітка взаємодія і злагодженість. Злочинці забиралися на вагони і набирали в мішки вугілля. Потім скидали їх на узбіччя і завантажували у Вантажівки.

По всій видимості, операція по затриманню стала несподіванкою для членів банди. На опублікованих поліцією фотографіях на деяких із злочинців з одягу тільки спідня білизна.

Фото: затримання банди, що грабувала вантажні вагони з вугіллям (npu.gov.ua)