Недалеко от Берислава взорвался автомобиль: погибли два человека

Утром в воскресенье, 12 февраля, автомобиль, в котором находились двое мужчин, взорвался на мине в Бериславском районе Херсонской области. Оба погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин", - говорится в сообщении.

Известно, что машина с гражданскими наткнулась на одну из них.

"От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, 11 февраля, в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.

Напомним, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.