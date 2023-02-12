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Недалеко от Берислава взорвался автомобиль: погибли два человека

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Херсон, Воскресенье 12 февраля 2023 14:59
Недалеко от Берислава взорвался автомобиль: погибли два человека Фото: недалеко от Берислава взорвался автомобиль, двое погибших (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 12 февраля, автомобиль, в котором находились двое мужчин, взорвался на мине в Бериславском районе Херсонской области. Оба погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин", - говорится в сообщении.

Известно, что машина с гражданскими наткнулась на одну из них.

"От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - добавили в ОВА.

Недалеко от Берислава взорвался автомобиль: погибли два человека

Как сообщалось, 11 февраля, в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.

Напомним, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

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