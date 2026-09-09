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Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой "прилет" дрона

18:38 09.09.2026 Ср
2 мин
Российский беспилотник попал в дом, где после удара вспыхнул пожар
aimg Мария Науменко
Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой "прилет" дрона Фото: спасатели ГСЧС в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские войска днем 9 сентября атаковали девятиэтажку в Киеве. Полиция показала последствия прямого попадания дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В результате вражеской атаки поврежден девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Российский беспилотник попал прямо в здание, после чего там вспыхнул пожар.

На месте работают полицейские, спасатели ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

По данным правоохранителей, огонь охватил помещение с первого по четвертый этаж девятиэтажки.

В результате удара погибла 70-летняя жительница дома. Еще четыре человека получили ранения. Среди них 74-летняя женщина, 69-летний мужчина, а также двое несовершеннолетних – 16-летняя девушка и 15-летний парень.

Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой &quot;прилет&quot; дронаФото: спасатели и полицейские эвакуируют пострадавшую после вражеской атаки (t.me/mvs_ukraine)

Полиция показала многоэтажку в Киеве, по которой был прямой &quot;прилет&quot; дронаФото: последствия вражеской атаки на Киев и эвакуация жителей из поврежденного дома (t.me/mvs_ukraine)

Экстренные службы продолжают работать на месте удара. Правоохранители документируют последствия российской атаки, а информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, 9 сентября российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепровском районе Киева. В результате удара в доме возник пожар.

В этот же день в результате атаки российских дронов в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах города. По предварительным данным, в Днепровском районе один из дронов попал в складское помещение.

Также утром российский дрон попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе. На уровне 12 этажа возник пожар.

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