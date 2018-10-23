Поліція відкрила справу за фактом масштабної ДТП на Печерську

Фото: місце аварії (РБК-Україна)

В результаті події пошкоджено 20 легкових автомобілів і вантажівка

У Києві за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Печерську відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик, передає РБК-Україна з посиланням на "112-Украина".

"В мережі вже є відео - воно буде залучено до матеріалів кримінального провадження, ми його відкрили за ст. 286 Кримінального кодексу. На відео видно, що вантажівка навіть не намагався гальмувати, очевидно, інформація водія про те, що відмовили гальма, може бути правдивою. Вона буде в ході слідства перевірятися", - зазначила вона.

За її словами, в результаті інциденту пошкоджено 20 легкових автомобілів і вантажівка, яка протаранила ці транспортні засоби.

"Можемо сказати, що вантажівка належить комунальному підприємству. Будемо перевіряти, з якою метою водій опинився в центрі міста з таким габаритним транспортом. В ході слідства будуть встановлюватися суми збитків, будуть підключатися страхові компанії, які повинні будуть відшкодовувати збитки власникам пошкоджених транспортних засобів", - додала речник поліції Києва.

Нагадаємо, в результаті дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки в Києві пошкоджено 17 автомобілів, за допомогою лікарів звернулися три людини. Зазначалося, що правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент аварії на Печерську в Києві з участю автокрана вранці 23 жовтня. На записі видно, як на бульварі Лесі Українки автокран КамАЗ на швидкості перестроюється в правий ряд і зачіпає вантажну "Газель". Після зіткнення вантажівка протаранила ще кілька автомобілів.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив близько десятка автомобілів, в результаті аварії є потерпілий. У коментарі РБК-Україна речник столичної поліції Оксана Блищик підтвердила інформацію про одного потерпілого.