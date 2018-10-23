Полиция отрыла дело по факту масштабного ДТП на Печерске

Фото: место аварии (РБК-Украина)

В результате случившегося повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик

В Киеве по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Печерске открыли уголовное производство. Об этом сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик, передает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

"В сети уже есть видео - оно будет приобщено к материалам уголовного производства, мы его открыли по ст.286 Уголовного кодекса. На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться", - отметила она.

По ее словам, в результате случившегося повреждены 20 легковых автомобилей и грузовик, который протаранил эти транспортные средства.

"Можем сказать, что грузовик принадлежит коммунальному предприятию. Будем проверять, с какой целью водитель оказался в центре города с таким крупногабаритным транспортом. В ходе следствия будут устанавливаться суммы убытков, будут подключаться страховые компании, которые должны будут возмещать убытки владельцам поврежденных транспортных средств", - добавила спикер полиции Киева.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки в Киеве повреждены 17 автомобилей, за помощью врачей обратились три человека. Отмечалось, что правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент аварии на Печерске в Киеве с участием автокрана утром 23 октября. На записи видно, как на бульваре Леси Украинки автокран КамАЗ на скорости перестраивается в правый ряд и затрагивает грузовую "Газель". После столкновения грузовик протаранил еще несколько автомобилей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший. В комментарии РБК-Украина спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию об одном пострадавшем.