Під час стрілянини у Миколаєві поранені двоє людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Між двома групами молодих людей виник конфлікт

У Миколаєві сталася стрілянина, в результаті якої поранені двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Зазначається, що стрільба сталася на вулиці Театральна поблизу спорткомплексу, в Інгульському районі Миколаєва, з автомобіля Mercedes Benz A 160 невідомі здійснили постріли у напрямку молодиків.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки. Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої - четверо.

З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії, та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один - пошкодження на обличчі, а також удари по голові.

З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160, який невдовзі відшукали поліцейські на одній із вулиць Інгульського району з одним із втікачів. Також поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути у сміттєбак.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Речові докази, гільзи та пістолет, вилучені. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місце знаходження зловмисників.

Попередньо слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше у Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною.

РБК-Україна писало, що у Рівному в ніч на 5 січня відбулася стрілянина поблизу нічного клубу "Лагуна".