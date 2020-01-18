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Поліція заарештувала причетних до стрілянини у Миколаєві

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 21:27
Поліція заарештувала причетних до стрілянини у Миколаєві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення

Правоохоронці заарештували трьох молодиків, підозрюваних у вчиненні стрілянини в Миколаєві, в результаті якої було поранено двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, правоохоронці встановили місцеперебування трьох підозрюваних у причетності до стрілянини в Миколаєві. Того ж дня зловмисників, мешканців Миколаєва 23, 24 та 26 років, було затримано, однак пошуки четвертого учасника конфлікту продовжуються.

Зазначається, що в автомобілі одного з підозрюваних було знайдено пістолет, попередньо травматичної дії. З місця події правоохоронці вилучили гільзи та пістолет зі сміттєвого контейнера.

"Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). За рішенням суду вони два місяці перебуватимуть під вартою без права внесення застави. За скоєне, молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в Інгульському районі Миколаєва сталася стрілянина. Невідомі зловмисника з автомобіля Mercedes Benz A 160 здійснили постріли у напрямку молодиків. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один - пошкодження на обличчі, а також удари по голові.

Також РБК-Україна писало, що у Рівному в ніч на 5 січня відбулася стрілянина поблизу нічного клубу "Лагуна". Між двома компаніями біля нічного клубу виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрелив у 25-річного рівнянина.

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