В багатоповерхівці Кривого Рогу пролунав вибух

Сьогодні, 17 вересня в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події відправилися рятувальники, швидка та газова служба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський".

За інформацією ЗМІ, приблизно 10:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух в дев'ятиповерхівці на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона проживає.

Крім того, жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів та про дверну раму чи то віконну раму, яка лежить на землі.

За інформацією місцевих ЗМІ, у приміщенні (де стався вибух) у цей час знаходилось троє дітей та літній чоловік. Усіх їх рятувальники вивели з домівки та передали медикам.

Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.