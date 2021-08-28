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В результаті сутичок на ЛГБТ-марші в Одесі постраждали майже 30 правоохоронців

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Субота 28 серпня 2021 21:46
В результаті сутичок на ЛГБТ-марші в Одесі постраждали майже 30 правоохоронців Фото: в Одесі на ЛГБТ-акції постраждали правоохоронці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Під час проведення ЛГБТ-ходи в Одесі затримані півсотні правопорушників. В результаті сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За словами начальника поліції Одеської області Миколи Семенишина, 16 поліцейських і 13 нацгвардейців отримали опіки від газових балонів та інші ушкодження.

Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції.

Число затриманих правопорушників досягло 51. На місці затримання працюють слідчі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одесі на ЛГБТ-акцію вийшли близько 200 осіб. Радикали кидали в колону димові шашки.

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Одеса ЛГБТ
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