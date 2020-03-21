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Поліція відкрила кримінальну справу стосовно хворого на коронавірус житомирянина

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 14:28
Поліція відкрила кримінальну справу стосовно хворого на коронавірус житомирянина
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Чоловік возив туристів до Австрії

Поліція відкрила кримінальну справу стосовно хворого коронавірусом житомирянина, який возив туристів до Австрії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Як зазначається, кримінальне провадження відкрито за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування перевіряється інформація про укриття відомостей хворим COVID-19, причетності до перевезення організованої групи туристів в Австрію й назад в Україну", - йдеться в повідомленні.

Також силовики встановили, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористалися ще понад 30 осіб.

"Зараз поліцейські встановлюють їх контакти, місце проживання і спілкуються з ними про цілі недавнього візиту за кордон, а також пояснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція склала 923 адмінпротоколи за порушення карантину в Україні.

Також нагадаємо, раніше силовики запобігли продаж в Україні несертифікованих тестів на коронавірус. Зловмисник продавав в інтернеті несертифіковані тести за 750 гривень.

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