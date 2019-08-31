Поліція відкрила провадження за фактом пожежі на хімпідприємстві під Львовом

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території складів хімпідприємства "Ніка Друк" в селі Чижки Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначено експертизи. Правоохоронці встановлюють причину займання.

Фото: місце пожежі (lv.npu.gov.ua)

Внаслідок пожежі постраждав та був госпіталізований 39-річний мешканець Пустомитівського району. За попередньою інформацією лікарів, у чоловіка діагностували опіки голови, тулуба та верхніх кінцівок.

Нагадаємо, пожежу на території складських приміщень площею 2 тис. квадратних метрів вдалося локалізувати о 15:44, повністю загасити - у 18:17.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дрогобичі Львівської області в результаті обвалу будинку загинуло 8 осіб. Стосовно двох працівників комунальних служб відкрили справу.