Поліція відкрила справу проти Богдана

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на відповідний документ.

Зазначається, що досудову розслідування доручено страршому слідчому Головного управління Нацполіції Наталії Гайовій.

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Фото: документ (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, раніше Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличко.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Кличка проти Богдана.

Нагадаємо, Кличко подав до суду через рішення про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і Богдана.

РБК-Україна також писало, що Державне бюро розслідувань викликало на допит мера Києва Віталія Кличка. Однак, він не з'явився на допит.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що буде спілкуватися з головою КМДА Віталієм Кличко перед тим, як вирішить чи звільнити.