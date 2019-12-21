Поліція відкрила справу через пожежу в Києві

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у одній з квартир багатоповерхівки на Подолі у Києві, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, причиною пожежі у квартирі могло стати загоряння м’яких меблів від недопалку цигарки. Також правоохоронці встановили, що власник квартири, в якій сталася пожежа, разом із співмешканкою зловживали алкоголем.

Зазначається, що за фактом пожежі було відкрите кримінальне провадження щодо скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, вночі 20 грудня у Києві спалахнула пожежа у багатоповерхівці на Подолі. З будинку евакуювали 15 людей, зокрема, трьох дітей. Також з вогню врятували 4 особи, з них одна дитина, яку направили в Охматдит для обстеження. В результаті пожежі загинув власник квартири, де виникла пожежа, та його співмешканка.

Також РБК-Україна писало, що вранці 20 грудня у Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку на вулиці Довженка. Попередньо встановлено, що загорання в одній з кімнат сталося через несправність мобільного телефону. Ніхто не постраждав.