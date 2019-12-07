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Поліція відкрила справу через ДТП з таксі у Миколаєві

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 10:24
Поліція відкрила справу через ДТП з таксі у Миколаєві
Фото: наслідки ДТП (novosti-n)

Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі

У Миколаєві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі таксі та легкового автомобіля, жертвами якої стали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаєва.

Як повідомляється, за фактом зіткнення автомобіля Lexus та таксі Daewoo Lanos поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розслідують порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Зазначається, що винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права кермування до 3 років.

Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня у Миколаєві на Жовтневому проспекті водій автомобіля Lexus IS 300 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з таксі Daewoo Lanos. В результаті аварії водій та пасажир таксі загинули, а водій Lexus та його пасажирка були госпіталізовані з серйозними травмами.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за 8 місяців, протягом січня - жовтня, сталося близько 130 тисяч ДТП на дорогах. Перший заступник начальника Департаменту поліції Олексій Білошицький повідомляв, що в результаті цих автомобільних аварій загинуло понад 2700 осіб.

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