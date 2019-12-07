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У Миколаєві автомобіль протаранив таксі, є жертви

Новини » Надзвичайні події     07.12.2019 - 08:24
У Миколаєві автомобіль протаранив таксі, є жертви
Фото: наслідки ДТП (novosti-n)

Жертвами зіткнення стали 2 людини

В ніч на 7 грудня у Миколаєві сталося зіткнення легкового автомобіля та таксі, а результаті чого загинули 2 людини, ще двоє було травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Як повідомляється інцидент стався на Жовтневому проспекті. Автомобіль Lexus IS 300 поблизу перехрестя з вулицею Авангардною не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з таксі Daewoo Lanos.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир Lanos. Водій Lexus та дівчина, що сиділа поряд, були серйозно травмовані та госпіталізовані до лікарні. Про їх стан поки нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на автодорозі Львів-Краковець зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. В результаті зіткнення постраждали водії транспортних засобів та двоє пасажирів легкового автомобіля.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Україні з початку 2019 року за 8 місяців, протягом січня - жовтня, сталося близько 130 тисяч аварій на дорогах. Перший заступник начальника Департаменту Олексій Білошицький зазначив, що внаслідок цих автопригод загинуло понад 2700 осіб.

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