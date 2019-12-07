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Полиция открыла дело из-за ДТП с такси в Николаеве

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 10:24
Полиция открыла дело из-за ДТП с такси в Николаеве
Фото: последствия ДТП (novosti-n)

Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы

В Николаеве правоохранители открыли уголовное производство по факту дорожньо-транспортного происшествия с участием такси и легкового автомобиля, жертвами которого стали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаева.

Как сообщается, по факту столкновения автомобиля Lexus и такси Daewoo Lanos полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители расследуют нарушения правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц.

Отмечается, что виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права вождения до 3 лет.

В настоящее время расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в ночь на 7 декабря в Николаеве на Октябрьском проспекте водитель автомобиля Lexus IS 300 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos. В результате аварии водитель и пассажир такси погибли, а водитель Lexus и его пассажирка были госпитализированы с серьезными травмами.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за 8 месяцев, в течение января - октября, произошло около 130 тысяч ДТП на дорогах. Первый заместитель начальника Департамента полиции Алексей Белошицкий сообщал, что в результате этих автомобильных аварий погибли более 2700 человек.

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