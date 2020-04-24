Поліція Одеси назвала версію пожежі в монастирі

Поліція Одеської області розслідує обставини пожежі в православному монастирі в Одесі. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Слідством розглядаються декілька версій події, одна з яких - підпал.

"Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня в Одесі сталася пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Внаслідок пожежі знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Загиблих і постраждалих немає.

Раніше в ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого. Пожежа в дерев'яній церкві міста Іршава сталася близько першої години ночі. Через легкозаймистість матеріалів, з яких була побудована церква, вогонь швидко поширився площею.

Також РБК-Україна писало, що під час пожежі в Мінкульті вдалося врятувати чотирьох осіб, які перебували в будівлі відомства. Попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.