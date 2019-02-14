Поліція оголосила підозру чотирьом особам за спробу штурму відділку

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу

Четырем лицам объявлено подозрение за попытку прорваться в управление Национальной полиции Подольского района Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Нацполиции Сергея Князева, опубликованное в Facebook.

Сообщается, что подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 ("Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей") Уголовного кодекса Украины.

"Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку согласно букве закона", - написал Князев.

Напомним, Печерский райсуд Киева отстранил оперуполномоченного Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, от выполнения служебных обязанностей. Срок отстранения будет считаться с 11 февраля. Как писало РБК-Украина ранее, Печерский райсуд Киева избрал Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

Как ранее писало РБК-Украина, правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским райотделом полиции после задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади.