Суд відсторонив від посади поліцейського, який бив активістів

Фото: суд на Мельниковим (РБК-Україна)

Поліцейського відсторонено від посади на 2 місяці

Печерський райсуд Києва відсторонив оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів, від виконання службових обов'язків. Про це у залі суду заявила суддя Бортницька, передає кореспондент РБК-Україна.

Вказано, що строк відсторонення буде рахуватися з 11 лютого.

"Суд ухвалив клопотання про відсторонення на два місяці Мельникова Василя від посади старшого оперуповноваженого задовольнити. Строк враховувати від 11 лютого. Вилучити на цей час у Мельникова В.М. службове посвідчення. Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.02", - сказала суддя.

Адвокат Павло Немчинов заявив, що його підзахисний відмовляється говорити.

Сам Мельников на питання журналістів не відповів.

Нагадаємо, раніше держзвинувачення клопотало про відсторонення Мельникова з посади старшого оперуповноваженого строком на 2 місяці.

Як писало РБК-Україна раніше, Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі в 115 тис. 200 гривень.

Додамо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.