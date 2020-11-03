Поліція виявила розкрадання бюджетних коштів при ремонті лікарні у Львові

У Львові директор підприємства-підрядника завищував вартість матеріалів для ремонту дитячої лікарні. Різниця між реальною вартістю та зазначеної склала 6,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що 34-річний житель міста Борислав, який керував підприємством-підрядником по виконанню робіт, протягом 2018-19 років складав і підписував документи, в які вносив недостовірні дані щодо вартості блоків для заміни вікон і дверей.

Експертиза встановила, що шляхом завищення вартості матеріалів чоловік присвоїв 6,59 мільйона гривень, виділених з бюджету на ремонтні роботи в лікарні.

Сьогодні слідчі повідомили йому про підозру за год.5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Санкція за статтею - позбавлення волі на 7-12 з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що з стратегічного підприємства систематично розкрадали авиционные комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії та колишнього СНД.

Також відомо, що Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України понад 200 млн гривень.