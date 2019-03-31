Поліція назвала кількість порушень на виборах станом на 20:00

Станом на 20 годину загалом було 1927 заяв та повідомлень про порушення на виборах в Україні, відкрито 31 кримінальне провадження. Про це на брифінгу розказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області. Зазначені факти здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування.

"На 20 годину 1927 заяв та повідомлень про порушення, левова частка з них - повідомлення з виборчих комісій. Найбільше 282 у Дніпропетровській області, у Донецькій області - 182. Розпочато 31 кримінальне провадження", - розказав Князєв.

За його словами, повідомлення про замінування протягом дня надходили з території Російської Федерації.

"Нас непокоїли повідомлення про замінування. Повідомлення про замінування були зафіксовані з території РФ", - додав він.

РБК-Україна писало, що поліція зафіксувала порушення на виборах президента України у Донецької області - голова дільничої виборчої комісії змусила членів виборчої комісії підписати чистий протокол.

Крім того, у день виборів в Україні, станом на 19:00, до уповноваженої з прав людини Верховної ради Людмили Денісової надійшло 702 звернень про порушення прав виборців.