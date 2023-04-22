Полиция Луганской области обнаружила двух человек, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

Правоохранителям удалось выявить двух человек, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами на захваченной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел Украины.

"Правоохранители обнаружили двух человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ и сотрудничеству с российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Среди прочего в полицию Луганской области поступило 8 сообщений об уничтожении и повреждении, в результате обстрелов оккупационных войск РФ, частных домов в городах Рубежное, Попасная и поселках Золотаревка и Верхнекаменка и квартир в городах Попасная и Северодонецк.