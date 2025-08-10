В Лондоне задержали около 500 участников акции в поддержку Палестины

Группа Palestine Action обвиняет британское правительство в соучастии в том, что она называет "военными преступлениями" Израиля в Секторе Газа.

В июле британские законодатели признали террористической группой и запретили ее. Это произошло после того, как отдельные члены организации проникли на базу Королевских военно-воздушных сил и повредили самолеты.

Демонстранты, некоторые из которых были в черно-белых палестинских платках и с флагами Палестины, скандировали "руки прочь от Газы" и держали плакаты с надписью "Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action".

На видео агентства Reuters видно, полиция выносила из толпы демонстрантов, собравшихся на Парламентской площади в центре Лондона. Собравшиеся выкрикивали полицейским "Позор вам!".

В заметке в соцсети X полиция сообщила, что арестовала 466 человек за поддержку запрещенной организации.

Также были задержаны еще восемь человек за другие правонарушения, в том числе пятеро - за нападения на полицейских. По данным правоохранителей, никто серьезно не пострадал.

Как отметили в Reuters, запрет признает преступлением членство в Palestine Action, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет заключения.

В то же время, соучредитель группы Худа Аммори на прошлой неделе добилась разрешения обжаловать запрет в суде.