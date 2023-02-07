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Полиция Латвии расследует причины пожара на заводе по производству дронов

Фото: полиция расследует пожар на заводе по производству дронов в Латвии (twitter.com/anjo_lv)
Автор: Антон Малиновский

Государственная полиция Латвии расследует пожар, возникший на заводе по производству дронов в городе Маруп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, в Министерстве внутренних дел страны заявили, что пока рано говорить о возможных причинах возникновения пожара, но будет проведено соответствующее расследование.

В полиции заявили, что предварительная информация не говорит о специальном поджоге, но точный ответ даст следствие. Также правоохранители сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.

Напомним, что во вторник. 7 февраля в латвийском городе Маруп произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.

А ранее у берегов Вьетнама вспыхнуло судно с 4500 новыми автомобилями Chery на борту, следовавшее из Южной Кореи.

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