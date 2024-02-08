Полиция в Киевской области уничтожила боевую часть ракеты Х-101 (видео)

Правоохранители в Киевской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101 и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"В одном из населенных пунктов Киевской области на территории домовладения были обнаружены обломки вражеской крылатой ракеты Х-101", - говорится в заявлении.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Боевую часть ракеты, которая содержит примерно 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Вчера утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских целей, включая дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе. На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию.

Под ракетным ударом был Киев, в результате атаки вспыхнула многоэтажка. Также зафиксированы "прилеты" в Дрогобыче, Николаеве и Днепропетровской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки 7 февраля - читайте в материале РБК-Украина.