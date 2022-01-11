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Поліція Києва затримала підозрюваного у стрілянині по гуртожитку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Києва затримала підозрюваного, який днями обстріляв гуртожиток. При обшуку у нього в квартирі виявили пневматичну гвинтівку і боєприпаси до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як повідомили в поліції, днями патрульні отримали виклик на Красилівську вулицю. Прибулі на місце правоохоронці встановили, що по вікнах гуртожитку стріляє чоловік з будинку навпроти.

Поліцейські оточили територію і почали пошук стрілка. У якийсь момент у вікні одного з будинків загорілося світло і звідти пролунали два постріли в бік правоохоронців. Підозрюваного у стрілянині затримали. У квартирі у нього виявили предмет, схожий на зброю, наголошується в офіційному повідомленні.

На опублікованих поліцією фотографіях на підлозі квартири лежить пневматична гвинтівка ІЖ-22. Також у будинку виявили кулі для стрільби з неї.

Фото: у Києві обстріляли гуртожиток, поліція затримала підозрюваного (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року у Києві на Оболоні чоловік відреагував стріляниною з пістолета на зауваження біля магазину.

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КиївМіністерство внутрішніх справ України