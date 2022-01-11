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Полиция Киева задержала подозреваемого в стрельбе по общежитию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Киева задержала подозреваемого, который на днях обстрелял общежитие. При обыске у него в квартире обнаружили пневматическую винтовку и боеприпасы к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Как сообщили в полиции, на днях патрульные получили вызов на Красиловскую улицу. Прибывшие на место правоохранители установили, что по окнам общежития стреляет мужчина из дома напротив.

Полицейские оцепили территорию и начали поиск стрелка. В какой-то момент в окне одного из домов загорелся свет и оттуда раздались два выстрела в сторону правоохранителей. Подозреваемого в стрельбе задержали. В квартире у него обнаружили предмет, похожий на оружие, отмечается в официальном сообщении.

На опубликованных полицией фотографиях на полу квартиры лежит пневматическая винтовка ИЖ-22. Также в доме обнаружили пули для стрельбы из нее.

Фото: в Киеве обстреляли общежитие, полиция задержала подозреваемого (t.me/kyivpatrol)

Напомним, в начале декабря 2021 года в Киеве на Оболони мужчина отреагировал стрельбой из пистолета на замечание возле магазина.

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КиевМинистерство внутренних дел Украины