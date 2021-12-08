У Києві на Оболоні чоловік відреагував на зауваження стрільбою

На столичній Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра чоловік влаштував стрілянину біля магазину у відповідь на зауваження, а після чого втік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"57-річний заявник розповів правоохоронцям, що у магазині зробив зауваження чоловіку, який грубо порушував громадський порядок та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.

Натомість, за інформацією правоохоронців, невідомий дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови потерпілого, а далі біля магазину здійснив постріли у повітря. Після чого сів у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

"Потерпілий встиг записати номерний знак автівки та передав поліції", - зазначають у поліції.

Після чого оперативники встановили власника автівки, місце його проживання і затримали 23-річного зловмисника.

Зокрема, у нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.