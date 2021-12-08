ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві на Оболоні чоловік відреагував на зауваження стрільбою

Новость на русском →
Київ, Середа 08 грудня 2021 16:07
У Києві на Оболоні чоловік відреагував на зауваження стрільбою Фото: у Києві на Оболоні чоловік відреагував на зауваження стрільбою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На столичній Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра чоловік влаштував стрілянину біля магазину у відповідь на зауваження, а після чого втік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"57-річний заявник розповів правоохоронцям, що у магазині зробив зауваження чоловіку, який грубо порушував громадський порядок та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.

Натомість, за інформацією правоохоронців, невідомий дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови потерпілого, а далі біля магазину здійснив постріли у повітря. Після чого сів у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

"Потерпілий встиг записати номерний знак автівки та передав поліції", - зазначають у поліції.

Після чого оперативники встановили власника автівки, місце його проживання і затримали 23-річного зловмисника.

Зокрема, у нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Задержание
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України