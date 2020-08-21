Поліція Києва посилює патрульні наряди до Дня Незалежності

Фото: поліція (РБК-Україна)

Поліція залучить оперативні підрозділи

Поліція Києва сьогодні, 21 серпня, посилить патрульні наряди у місцях запланованих заходів до Дня Незалежності. Особовий склад поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку в Києві.

Про це заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час наради у Міністерстві внутрішніх справ.

"До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", - додав Крищенко.

Крім того, у Нацполіції розповіли, що під час масових заходів у столиці та інших містах країни будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності на посилений режим несення служби перейшли й підрозділи Державної прикордонної служби України.

Додамо, у Чернівцях скасували всі заходи до Дня Незалежності; причиною такого рішення стало внесення міста до "червоної зони" карантину.