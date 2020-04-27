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"Рішення ухвалив": Кличко відреагував на затримання свого заступника

Новини » Політика     27.04.2020 - 08:41
"Рішення ухвалив": Кличко відреагував на затримання свого заступника
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко зазначив, що сьогодні все буде оформлено документально

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака ухвалив. Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.

Кличко зазначив, що сьогодні все буде оформлено документально.

"Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері", - написав він.

Відзначимо, мова йде про те, що вчора затримали Слончака після нападу на поліцейського. Ситуація була наступна: правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes за те, що водій забув включити фари. В автомобілі були заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Після цього Слончак нібито накинувся на поліцейського і його затримали.

Також нагадаємо, ще раніше заступника голови КМДА Поворозника затримали нібито на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за узгодження містобудівних умов. Його відсторонили від посади.

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