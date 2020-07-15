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У Ізраїлі акції за відставку Нетаньяху переросли в сутички з поліцією

Єрусалим, Середа 15 липня 2020 12:39
У Ізраїлі акції за відставку Нетаньяху переросли в сутички з поліцією
Фото: акції протесту в Ізраїлі (twitter.com.field_israel)
Автор: Андрій Козловський

Поліція застосувала водомети для розгону мітингувальників

Вчора ввечері в Єрусалимі (Ізраїль) кілька тисяч демонстрантів зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки. Поліція застосувала водомети для розгону мітингувальників.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, протестувальники не задоволені діями уряду Ізраїлю в умовах зростаючої кількості хворих на коронавірус. Вони звинувачують владу в поспішному знятті карантинних обмежень і поганій підготовці до можливої другої хвилі епідемії COVID-19.

Також мітингувальники не задоволені перенесенням судового процесу над Нетаньягу, який мав відбутися ще весною, однак через пандемію коронавірусу його відкладали кілька разів. А звинувачення в шахрайстві, корупції і розтраті були висунуті проти прем'єра Ізраїлю ще в листопаді 2019 року.

У Ізраїлі акції за відставку Нетаньяху переросли в сутички з поліцією

Фото: акції протесту в Ізраїлі (timesofisrael com)

Більше ніж три роки тривало розслідування поліції, після чого Нетаньяху були пред’явлені звинувачення у трьох справах. Зокрема в них йдеться про отримання дорогих подарунків від бізнесменів в обмін на різні послуги, а також про надання преференцій для ЗМІ в обмін на позитивне висвітлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом за звинуваченням у корупції.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.

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