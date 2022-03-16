Поліція Хорватії арештувала яхту Медведчука, - ЗМІ

Як інформує видання, посилаючись на неназвані джерела, арешт був накладений відповідно до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти політиків і чиновників, яких пов’язують із Кремлем.

Зазначено, що тепер арештоване судно не зможе покинути межі порту.

Разом з тим зазначається, що влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими можновладцями.

За даними ЗМІ, 92-метрова яхта Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників, а її щорічне обслуговування ремонт та витрати на пальне становить від 15 до 20 млн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Він перебував під цим запобіжним заходом у зв'язку з підозрою в державній зраді і сприянню терористичним організаціям.

Після чого генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Медведчука можуть оголосити в розшук, якщо він не в Києві.