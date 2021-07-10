ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США відповіли на прохання Гаїті надати військову допомогу

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 10 липня 2021 05:57
США відповіли на прохання Гаїті надати військову допомогу Фото: президент Гаїті Жовенель Моіз (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США зараз не мають наміру надавати військову допомогу Гаїті. Уряд Республіки раніше попросив Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури після вбивства президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому представник Держдепартаменту повідомив, що влада Гаїті дійсно запросила в уряду Сполучених Штатів допомогу у сфері безпеки, а також з розслідуванням обставин вбивства президента республіки Жовенеля Моіза.

"І ми залишаємося в регулярному контакті з посадовими особами Гаїті, щоб обговорювати, яким чином Сполучені Штати можуть посприяти", - сказав співробітник американського зовнішньополітичного відомства.

За останніми даними, співробітники правоохоронних органів Гаїті затримали 17 колумбійців і двох американців гаїтянського походження за підозрою в причетності до вбивства президента.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления
NEWS
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі