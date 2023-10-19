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Полиция Финляндии завершила расследование на месте аварии газопровода Balticconnector

Фото: полиция Финляндии завершила расследование на месте аварии газопровода Balticconnector (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.

Об этом сказано в заявлении полиции Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В заявлении полиции говорится, что теперь будет проведен анализ образцов, которые были собраны на месте происшествия в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии.

"Несмотря на то, что осмотр места происшествия в связи с повреждением газопровода завершен, расследование и присутствие правоохранителей в этом районе продолжаются", - уточнили в полиции. 

Там добавили, что территория вокруг повреждения газопровода будет "широко обследована". 

Повреждение Balticconnector

Напомним, в ночь на 8 октября в Балтийском море были повреждены газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, которые соединяют Финляндию и Эстонию.

Командующий ВМС Эстонии Юри Саска рассказал, что газопровод выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны". 

В Финляндии допускают, что за повреждением газопровода стоит "какое-то государство"

 

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ЭстонияГазФинляндияБалтийское море