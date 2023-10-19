Поліція Фінляндії завершила розслідування на місці аварії газопроводу Balticconnector

У заяві поліції йдеться про те, що тепер буде проведено аналіз зразків, які були зібрані на місці події у співпраці зі збройними силами та береговою охороною Фінляндії.

"Незважаючи на те, що огляд місця події у зв'язку з пошкодженням газопроводу завершено, розслідування та присутність правоохоронців у цьому районі продовжуються", - уточнили в поліції.

Там додали, що територію навколо пошкодження газопроводу буде "широко обстежено".

Пошкодження Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, які з'єднують Фінляндію та Естонію.

Командувач ВМС Естонії Юрій Саска розповів, що газопровід виглядає так, ніби "хтось розірвав його зі сторони".

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава".