В Финляндии оценили сроки ремонта разрушенного газопровода Balticconnector
Для ремонта повреждений на газопроводе Balticconnector, между Эстонией и Финляндией, может потребоваться до пяти месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Необходимость ремонта была оценена операторами газопровода Finnish Gasgrid и Estonian Elerign. По их мнению, для восстановления повреждения газопровода Balticconnector может потребоваться до пяти месяцев.
Вероятно, газопровод вернется в эксплуатацию не раньше апреля следующего года.
Повреждение газопровода
В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.