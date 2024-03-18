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Полиция эвакуирует жителей одного из районов Сумской области из-за усиленных ударов РФ

Фото: полиция вывозит жителей Ахтырского района (иллюстративное фото facebook.com/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские правоохранители проводят эвакуацию жителей Ахтырского района Сумской области. Данные мероприятия проходят под вражескими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Шестой день подряд проходят эвакуационные мероприятия из приграничных населенных пунктов в Ахтырском районе из-за обострения ситуации", - отмечают в ведомстве.

По словам правоохранителей, местные жители утверждают, что оставаться там больше невозможно.

"Враг бьет по всему - трудно найти здания, которые уцелели после налетов оккупантов", - сообщают в Нацполиции.

Ранее мы сообзали, что в селе Поповка Великописаревской общины пока остается около 20 человек, однако с ними отсутствует связь.

 

Эвакуация жителей приграничья в Сумской области

Напомним, в Сумской ОВА снова призвали жителей приграничных населенных пунктов эвакуироваться из-за российских обстрелов. В администрации просят связываться по этому вопросу с председателями общин и старостами на местах.

Вчера сообщалось, что, по данным администрации, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуировано 256 человек , в том числе 26 детей.

В частности, вчера в безопасные места с территории общины перемещено 55 человек, из них 2 ребенка.

Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольского общества, оттуда уже эвакуировались 23 человека.

Пока представителями Красного Креста и МОМ совместно проводится обеспечение мест размещения лиц необходимыми товарами первой необходимости.

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эвакуацияСумская область