Эвакуация из Сумской области: в Поповке остается около 20 человек, с ними нет связи
Из приграничных населенных пунктов Сумской области уже шестой день эвакуируют население. В селе Поповка Великописаревской общины в настоящее время остается около 20 человек, однако с ними отсутствует связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общины Людмилы Бирюковой в эфире телемарафона.
"Люди не прислушались, когда было распоряжение об эвакуации из 5-километровой зоны и на сегодняшний день у нас нет доступа к этим людям и они вынуждены выбираться собственным транспортом или пешком. Далее их эвакуирует ГСЧС, полиция, ежедневно есть эвакуационные маршруты", - рассказала Бирюкова.
По ее словам, с селом Поповка пока нет связи, информацию о ситуации в населенном пункте рассказывают военные.
Как рассказала председатель общины, люди выходят из села по полевым дорогам. Там осталось до 20 человек. До войны в деревне проживало около 400 жителей.
Также эвакуация усложнена в селах Луговка и Александровка, оттуда эвакуировать людей помогают военные.
Добавим, до полномасштабного вторжения РФ в Великописаревскоей общине жило более 10 тысяч человек.
Эвакуация жителей приграничья в Сумской области
Напомним, в Сумской ОВА снова призвали жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из-за российских обстрелов.
В администрации просят связываться по этому вопросу с председателями общин и старостами на местах.
"Уезжайте в безопасные места, позаботьтесь о себе и своих родных", - подчеркнули в ОВА.
Вчера мы сообщали, что, по данным администрации, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуированы 256 человек, в том числе 26 детей.
В частности, вчера в безопасные места с территории общины перемещено 55 человек, из них 2 ребенка.
Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольского общества, оттуда уже эвакуировались 23 человека.
В настоящее время совместно представителями Красного Креста и МОМ проводится обеспечение мест размещения лиц необходимыми товарами первой необходимости.
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