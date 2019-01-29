Поліція за день зареєструвала понад 40 повідомлень про порушення президентської кампанії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього з початку кампанії зареєстровано 357 повідомлень

За минулу добу, 28 січня, поліцейські зареєстрували 41 повідомлення про порушення законності при нинішній президентської кампанії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У поліції повідомили, що за минулу добу на території держави поліцейські зареєстрували 41 повідомлення. По одному з фактів - напад на спостерігача громадянської мережі ОПОРА. Всього з початку кампанії зареєстровано 357 повідомлень про події, пов'язані з виборами.

В даний час поліцейські розслідують вісім кримінальних проваджень (чотири - за ст. 296 "Хуліганство", а також за ст. 159-1 "Порушення порядку фінансування виборчої кампанії", ст. 160 "Підкуп виборця", ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів "та ст. 365" Перевищення влади або службових повноважень").

Складено 73 адміністративних протоколів. Розглянуто 69 звернень, зараз працівники поліції перевіряють 197 повідомлень.

Нагадаємо, представники громадянської мережі ОПОРА в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушення порядку передвиборної агітації і фінансування виборів.

Раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно. Також Аваков підкреслив, що вся передвиборча агітація кандидата зобов'язана бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та мати чітку інформацію про тираж, фірмі-виробнику і прізвище відповідального за випуск.