ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Поліція за день зареєструвала понад 40 повідомлень про порушення президентської кампанії

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 14:15
Поліція за день зареєструвала понад 40 повідомлень про порушення президентської кампанії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього з початку кампанії зареєстровано 357 повідомлень

За минулу добу, 28 січня, поліцейські зареєстрували 41 повідомлення про порушення законності при нинішній президентської кампанії в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У поліції повідомили, що за минулу добу на території держави поліцейські зареєстрували 41 повідомлення. По одному з фактів - напад на спостерігача громадянської мережі ОПОРА. Всього з початку кампанії зареєстровано 357 повідомлень про події, пов'язані з виборами.

В даний час поліцейські розслідують вісім кримінальних проваджень (чотири - за ст. 296 "Хуліганство", а також за ст. 159-1 "Порушення порядку фінансування виборчої кампанії", ст. 160 "Підкуп виборця", ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів "та ст. 365" Перевищення влади або службових повноважень").

Складено 73 адміністративних протоколів. Розглянуто 69 звернень, зараз працівники поліції перевіряють 197 повідомлень.

Нагадаємо, представники громадянської мережі ОПОРА в регіонах подали 171 заяву та звернення щодо порушення порядку передвиборної агітації і фінансування виборів.

Раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно. Також Аваков підкреслив, що вся передвиборча агітація кандидата зобов'язана бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та мати чітку інформацію про тираж, фірмі-виробнику і прізвище відповідального за випуск.

 

Призначений новий заступник голови Нацполіції МВС закупить 13 літаків для рятувальників та гвардійців
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Міністерство внутрішніх справ України
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся