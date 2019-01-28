Відкрито справу за фактом нападу на омбудсмена ОПОРИ у Кропивницькому

Фото: Євген Гурницький (youtube.com/ОПОРА_скриiншот)

В даний час проводяться слідчі дії, встановлюються особи, причетні до нападу

За фактом нападу на громадського омбудсмена із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА у Кіровоградській області Євгенія Гурницького відкрито кримінальну справу. Про це повідомив глава поліції області Роман Козьяков, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

Козьяков під час розширеної колегії МВС заявив, що за фактом нападу на учасника руху ОПОРА було розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства за ст. 296 Кримінального кодексу України.

"Проводяться слідчі дії, встановлюється особи, які можуть бути причетні до нападу. На сьогоднішній день в Кропивницький відділ поліції було 10 звернень про порушення виборчого законодавства, було складено шість протоколів. Матеріали надсилаються до суду", - додав Козьяков.

Нагадаємо, у Кропивницькому напали на громадського омбудсмена Євгена Гурницького.

Повідомлялося, що напад здійснили в під'їзді будинку, де проживає Гурницький. Активіст пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Постраждалий додав, що останнім часом він фіксує порушення виборчого законодавства на території Кіровоградської області. Саме тому Гурницький вважає напад наслідком такої його діяльності.