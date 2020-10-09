Поліція не буде займатися урахуванням українських користувачів "Вконтакте"

Поліція не буде ставити на облік українських користувачів "Вконтакте". За словами джерела РБК-Україна, вислів секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про те, що користувачів соцмережі будуть ставити на облік могли не правильно зрозуміти.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Порвані мережі. Як в Україні борються з "ВКонтакте" і причому тут вибори".

"Кіберполіція цим не займається. Це Данілов щось наплутав, або його неправильно зрозуміли", - сказало джерело в цій структурі.

Нагадаємо, в травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж, який вперше був введений ще в 2017 році.

При цьому на початку вересня мережа "Вконтакте" стала доступною на території України через додаток. Тоді в РНБО заявили, що відновлення роботи програми може сприяти збору персональних даних російськими спецслужбами.

При цьому Данилов заявив, що українських користувачів мережі "Вконтакте" візьмуть на облік в поліції.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України попросила Google і Apple заборонити на території України додаток "Вконтакте".