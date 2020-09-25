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Данілов: українських користувачів "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 11:49
Данілов: українських користувачів "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції. При цьому правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій в Україні соцмережі.

Про це на онлайн-конференції "Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством про санкції, "ВКонтакте" не має права працювати на території України.

"Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено", - зазначив Данілов.

Крім того, він звернув увагу на те, що українські користувачі мають розуміти всю відповідальність.

"Це має бути так само їх відповідальність. Навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами", - додав Данілов.

На відео з 00:57:00.

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки Розповідаємо про кібербезпеку і презентуємо Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі.

Опубліковано Рада національної безпеки і оборони України П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запрацював мобільний додаток "ВКонтакте", який дає доступ в соціальну мережу без VPN. Міністерство культури вже заявило, що попросить Apple і Google обмежити можливість завантаження додатку для користувачів з України.

В РНБО впевнені, що розблокування роботи цієї соціальної мережі перед місцевими виборами покликана збирати дані про користувачів і поширювати фейки та маніпуляції.

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