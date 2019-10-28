Поліція не буде нікого виселяти із Золотого-4, - Троян

Заступник голови Національної поліції України Вадим Троян спростував чутки про наміри виселяти когось із Золотого. Про це повідомляє прес-служба Міністрерства внутрішніх справ (МВС)

Також він закликав не спекулювати на цій темі.

"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - сказав Троян.

За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - зазначив заступник голови Нацполиции.

Нагадаємо, що до представників "Національного корпусу" у Золотому Луганської області вранці 28 жовтня приїхала поліція. За словами журналіста Макса Левіна, поліція нібито збирається "виселяти" добровольців із Золотого. Він також зазначив, що правоохоронці приїхали під приводом перевірити його авто, після чого поїхали.

РБК-Україна повідомляло, що добровольці в Золотому знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил зі зброєю нелегально. Як повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України, уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил.