У В'єтнамі затримали двох підозрюваних у справі загибелі 39 мігрантів в Британії

Фото: вантажівка, в якому знайшли трупи (PA MEDIA)

Двох чоловіків ь звинувачують в організації та посередництва у виїзді за кордон

Поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми в зв'язку з загибеллю 39 мігрантів, чиї тіла були виявлені у вантажівці у Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Як наголошується, двох жителів провінції Хатінь звинувачують в "організації і посередництва у виїзді за кордон та незаконне перебування за кордоном".

Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії, які пов'язані з автоперевезеннями і судноплавної справою. За даними поліції, їх допит є критичним для слідства.

Нагадаємо, в Ірландії затримали ще одного підозрюваного у справі про загибель 39 осіб у вантажівці.Затриманий Імон Харрісон постав перед судом в Дубліні після затримання за європейським ордером на арешт.

23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони були затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всього в правоохоронців шість підозрюваних у цій справі.