Поліція Лондона знайшла бомбу в аеропорту Хітроу

Полиция Великобритании сообщила об обнаружении миниатюрных самодельных взрывных устройств в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

В частности, бомбы были найдены в аэропортах Хитроу, Лондон-сити и на столичном вокзале Ватерлоо. Согласно официальным данным, бомбы при открытии могли спровоцировать пожар.

Напомним, в Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась.

До этого РБК-Украина писало, что сотрудники служб безопасности Германии эвакуировали 500 человек из поезда на вокзале Франкфурта-на-Майне после поступления информации о возможной угрозе взрыва. Сообщение о "заминировании" вокзала Франкфурта-на-Майне оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители проверяли информацию о минировании железнодорожного вокзала на Привокзальной площади.